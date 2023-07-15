Питает и придает сияние: польза облепихового масла для кожи

Облепиховое масло имеет высокое содержание биологически активных веществ и является естественным источником витаминов Е, С, К и Р. Облепиховые ягоды содержат много витамина С, гораздо больше, чем апельсины, и они являются третьим крупнейшим источником витамина Е среди растений. Это масло обладает противовоспалительными, бактерицидными и обезболивающими свойствами, а также способствует нормализации работы желез внутренней секреции, таких как щитовидная, надпочечники и половые железы. Она полезна для людей с нарушенным обменом веществ и для предотвращения заболеваний сердца. Облепиховое масло также используют для лечения ожогов, заживления ран в гинекологии и косметологии.

Облепиховое масло имеет многочисленные преимущества для кожи. Она помогает регулировать выделение кожного сала, увлажняет и успокаивает кожу, особенно при наличии псориаза и атопического дерматита. Это масло является мощным антиоксидантом, замедляющим процесс старения кожи.

Облепиховое масло подходит для всех типов кожи, в частности для чувствительной кожи. Однако, рекомендуется провести тест на аллергию перед использованием, чтобы обезопасить себя.

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Облепиховое масло можно использовать в течение всего года. Зимой она поможет увлажнить и оградить кожу от суровых погодных условий, а летом насытить ее полезными веществами.

Чтобы использовать облепиховое масло, вы можете приобрести готовые кремы и маски с этим компонентом, или купить масло и добавлять его в свои привычные средства для ухода.

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Например, для лечения прыщей, смешайте 1 столовую ложку алкоголя с 6 каплями облепихового масла, несколькими каплями лавандового масла и немного розовой воды. Тщательно перемешайте и нанесите на проблемные участки кожи.

Для предотвращения морщинок, добавьте немного сока алоэ в небольшое количество облепихового масла и тщательно перемешайте. Эти компоненты содержат большое количество витаминов С и Е, которые помогают бороться с возрастными изменениями кожи.

Для жирной кожи смочите тканевую маску для лица в чайном настое, наложите ее на кожу и оставьте на 10-15 минут. Затем нанесите облепиховое масло на кожу и оставьте еще на 15 минут. После этого промокните кожу и удалите остатки растительного масла.

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