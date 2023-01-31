Чому білі речі стають жовтими після прання у машинці

Якщо білі речі після прання у машинці пожовтіли, або на них з'явились жовті плями, спочатку потрібно розібратись з причиною, а потім повернути рідні тони одягу. Видання ProstoWay розповідає про простий метод відбілювання не тільки білих, але і кольорових речей.

Якщо після прання одяг забарвлюється в інші кольори, то помилка може бути в неправильному пранні речей різних кольорів разом. Якщо ж ви прали лише білі речі, а вони пожовтіли, то це може говорити про дефекти пральної машинки. Причиною може бути бруд, що скупчився в манжеті, або система зливу, що засмітилася. Псувати речі може навіть сальник, що протікає, в такому випадку краще викликати фахівця, щоб він відремонтував машинку.

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Жовті плями можуть бути показником того, що пральний засіб містить в складі сині гранули, які використовуються для відбілювання. Насипавши забагато порошку, або вибравши неправильний температурний режим, після прання можна побачити характерні плями на речах.

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Як повернути рідний колір пофарбованому після прання одягу

Для цього знадобиться:

5 літрів гарячої води;

1/2 склянки порошку;

1 столова ложка кисневого відбілювача;

1 столова ложка рослинної олії;

Змішайте всі компоненти в тазі до однорідності та повністю занурте пожовтілі речі в рідину. Почекайте, поки вода охолоне та періодично перемішуйте речі під час цього процесу, щоб відбілювання одягу відбувалось рівномірно. Після чого ще раз відправте ці речі в пральну машинку, та увімкніть звичайний режим прання. Застосовувати пральний порошок та інші засоби не потрібно.

Раніше ми писали про те, чому речі стають бруднішими після прання в машинці.

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