Чому нарахування пенсій на картку можуть "заморозити": причини

Деякі українці, які отримують пенсію на свої пенсійні карти, можуть зіткнутися з тим, що їх виплати тимчасово призупиняються. Проте не варто хвилюватися, така ситуація не є постійною. Видачу коштів можна відновити, а недоотримані суми будуть компенсовані.

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Причинами призупинення виплати пенсії можуть бути такі фактори:

Не використання пенсійної карти протягом 6 місяців (щоб цього уникнути, достатньо здійснювати хоча б одну транзакцію за своєю карткою протягом пів року); Призначення пенсії на підставі документів, які містять неправдиву інформацію; Проживання пенсіонера за кордоном протягом усього періоду, якщо це не передбачено міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України.

Якщо ви стали жертвою призупинення виплати пенсії і бажаєте відновити свої виплати та отримати затримані кошти, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити свою особу. Спеціалісти фонду проведуть перевірку наданих даних та протягом 10 днів з дня звернення ухвалять рішення щодо відновлення виплати пенсії.

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Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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