Почему начисление пенсий на карту могут "заморозить": причины

Некоторые украинцы, получающие пенсию на свои пенсионные карты, могут столкнуться с тем, что их выплаты временно приостанавливаются. Однако не стоит волноваться, такая ситуация не является постоянной. Выдачу средств можно возобновить, а недополученные суммы будут компенсированы.

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Причинами приостановки выплаты пенсии могут быть следующие факторы:

Не использование пенсионной карты в течение 6 месяцев (чтобы этого избежать, достаточно совершать хотя бы одну транзакцию по своей карте в течение полугода); Назначение пенсии на основании документов, содержащих ложную информацию; Проживание пенсионера за границей в течение всего периода, если это не предусмотрено международным договором Украины, ратифицированным Верховной Радой Украины.

Если вы стали жертвой приостановки выплаты пенсии и хотите возобновить свои выплаты и получить задержанные средства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить свое лицо. Специалисты фонда проведут проверку предоставленных данных и в течение 10 дней со дня обращения примут решение о возобновлении выплаты пенсии.

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Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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