Хто має право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсії

Українським громадянам, які не мають достатнього страхового стажу після досягнення пенсійного віку, не надається право на отримання пенсії. Проте, вони можуть розраховувати на соціальну допомогу.

Відповідно до законодавства, з 1 січня 2023 року громадяни України можуть вийти на пенсію у віці 60 років, якщо вони мають принаймні 30 років страхового стажу. Ті, хто не відповідає цьому критерію, можуть вийти на пенсію у віці 63 роки, якщо у них є не менше 20-річного стажу.

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Після досягнення 65 років громадяни мають право на отримання пенсії за віком за умови наявності страхового стажу залежно від року:

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у 2023 році – від 15 до 20 років;

у 2024 році – від 15 до 21 року;

у 2025 році – від 15 до 22 років;

у 2026 році – від 15 до 23 років;

у 2027 році – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Зауважимо, що кожним наступним роком стаж, необхідний для виходу на пенсію у віці 60 років, збільшуватиметься і до 2028 року становитиме 35 років.

У випадку, якщо у громадянина менше ніж 15 років страхового стажу, він у віці 65 років може розраховувати на отримання державної соціальної допомоги, яка фактично є альтернативою пенсії для цих осіб.

Розмір соціальної допомоги складає різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривні), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу протягом попередніх шести місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 684 гривні).

Соціальна пенсія за віком без урахування стажу перераховується кожні 6 місяців, враховуючи майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Для отримання соціальної допомоги необхідно звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення і надати наступні документи: паспорт і документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж; декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 календарних місяців, яка складається на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї; копію рішення про призначення опікуна для осіб, які визнані недієздатними.

Не всі громадяни, яким не вистачає стажу для отримання пенсії, можуть розраховувати на соціальну допомогу. Допомога не надається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 093 гривні), або якщо особа отримує пенсію або іншу допомогу, працює або отримує дохід від іншої діяльності.

Крім того, існують інші обмеження, наприклад, придбання або оплата послуг на суму понад 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням по допомогу, наявність додаткових джерел засобів для існування або наявність більше одного житла або транспортного засобу. Зазначені обмеження можуть не застосовуватися, якщо в сім'ї є особа з інвалідністю, але буде проведено обстеження матеріально-побутових умов перед призначенням допомоги.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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