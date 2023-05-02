Чому не пропікаються всередині: як правильно готувати сирники

Якщо ви хочете, щоб ваші сирники були ідеальні ззовні і всередині, то дотримуйтеся кількох простих правил. Сайт ProstoWay ділиться корисними порадами щодо підготовки сиру та використання відповідної пательні для смаження.

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Перш за все, слід добре віджати сир перед приготуванням, щоб уникнути вологи, яка може запобігти доброму пропіканню сирників. Далі, на кожні 300 грамів кисломолочного сиру додайте щонайменше одне яйце та не забудьте додати пшеничне борошно або манку.

Оскільки пательня для смаження сирників повинна рівномірно розподіляти температуру, найкраще використовувати пательню з чавуну.

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Перед початком смаження потрібно добре прогріти пательню, але не забувайте знизити вогонь. Якщо ви смажите на занадто сильному вогні, ризик отримати сирі всередині сирники буде досить великим.

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