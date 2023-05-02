Почему не пропекаются внутри: как правильно готовить сырники

Если вы хотите, чтобы ваши творожники были идеальны извне и внутри, то соблюдайте несколько простых правил. Сайт ProstoWay делится полезными советами по подготовке сыра и использованию соответствующей сковороды для жарки.

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Прежде всего, следует хорошо отжать сыр перед приготовлением, чтобы избежать влаги, которая может предотвратить хорошее пропекание сырников. Далее, на каждые 300 г кисломолочного сыра добавьте по меньшей мере одно яйцо и не забудьте добавить пшеничную муку или манку.

Поскольку сковорода для жарки сырников должна равномерно распределять температуру, лучше всего использовать сковороду из чугуна.

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Перед началом жарки нужно хорошо прогреть сковороду, но не забывайте снизить огонь. Если вы жарите на слишком сильном огне, риск получить сырые внутри сырника будет достаточно большим.

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