Чому не варто готувати каші на молоці: застереження від лікаря

Каші на сніданок принесуть більше користі, якщо їх зварити у воді. Молочні каші лікарі не радять вживати ані дітям, ані дорослим.

Зазначається, що молоко заважає засвоювати вітаміни та мінерали. Наприклад, залізо, якого вдосталь в гречаній крупі, разом з молоком не засвоюється взагалі. Також каша, зварена на молоці, буде більш калорійною. Не варто їсти каші на молоці тим, хто має проблеми зі шлунком, а також тим, у кого є непереносимість молочної лактози.

Також молоко не варто вживати при сечокам'яній хворобі, деяких захворюваннях печінки, кишківника та жовчного міхура.

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Відома українська дієтологиня Наталія у коментарі виданню "Так просто!" зауважила, що молоко та каші несумісні. "Каша – це корисний цільнозерновий продукт, який найкраще їсти із салатом, а не з молоком. А молоко – це самостійна їжа, яку краще вживати окремо від інших продуктів", – додала вона.

За словами фахівчині, у поєднанні з молоком каші дуже тяжко перетравлюються шлунком та можуть порушити його роботу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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