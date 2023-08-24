Чому не можна мити ножі у посудомийці: домогосподарки назвали 4 причини

Мабуть, кожна господиня, якщо запропонувати їй такий вибір, надасть перевагу мити забруднений посудо у посудомийній машині, а не самостійно. Звісно, ця побутова техніка значно скорочує час, необхідний для миття чашок та тарілок.

Про це пише radiotrek.

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Проте не варто розглядати посудомийку як універсальне рішення, оскільки деякі предмети не можна у ній мити. Зокрема, мова йде про ножі. Чому саме ножі? Все пояснюється тим, що під час миття ножі можуть випадково зміститися зі свого місця, тим самим пошкодивши внутрішню частину пристрою.

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Це може завдати шкоди не лише самій посудомийці, а й лезам ножів. Крім того, після миття у посудомийній машині поверхня ножів стає тьмяною, а леза тупіли значно швидше.

Тому краще утриматись від миття ножів у посудомийці.

Нагадаємо, ми вже писали, чому посудомийка погано миє посуд.

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