Почему нельзя мыть ножи в посудомойке: домохозяйки назвали 4 причины

Пожалуй, каждая хозяйка, если предложить ей такой выбор, предпочтет мыть загрязненную посуду в посудомоечной машине, а не самостоятельно. Конечно, эта бытовая техника значительно сокращает время, необходимое для мытья чашек и тарелок.

Об этом пишет radiotrek.

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Однако не следует рассматривать посудомоечку как универсальное решение, поскольку некоторые предметы нельзя в ней мыть. В частности, речь идет о ножах. Почему именно ножи? Все объясняется тем, что во время мойки ножи могут случайно сместиться со своего места, тем самым повредив внутреннюю часть устройства.

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Это может нанести вред не только самой посудомойке, но и лезвиям ножей. Кроме того, после мытья в посудомоечной машине поверхность ножей становится тусклой, а лезвия тупели гораздо быстрее.

Поэтому лучше удержаться от мытья ножей в посудомойке.

Напомним, мы уже писали, почему посудомойка плохо моет посуду.

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