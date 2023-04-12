Чому не можна розбивати яйця ножем та як робити це правильно

Яйця є обов'язковим продуктом на великодні свята, з них готують крашанки та писанки, а також вони є важливим інгредієнтом у рецептах паски.

Багато господарок розбивають курячі яйця за допомогою кухонного ножа, вважаючи цей спосіб правильним, оскільки гострий інструмент дозволяє розколоти шкаралупу в потрібному місці.

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Однак, як пише Pixelinform, ніж може бути не найкращим варіантом для розбивання яєць, оскільки іноді верхня оболонка може не розколотися, а кришитися, і в результаті дрібні уламки шкаралупи потрапляють у білок та жовток, ускладнюючи процес приготування. На те, щоб дістати шматочок шкарлупи треба витрачати зайвий час. Отже, давайте розберемося, як правильно робити це.

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Для початку, рекомендується розбивати курячі яйця на плоску поверхню, таку як стіл або дно тарілки. При цьому потрібно робити це дуже обережно, щоб не розбити яйце повністю, аби білок та жовток не потрапили на стіл. Також розбивати яйця можна об негострі кути, наприклад край сковорідки чи миски.

Головна мета – утворити невелику тріщину, яка легко розходиться без пошкодження плівки та утворення великої кількості уламків шкаралупи. Таким чином, вміст яйця без проблем може бути перелитий в миску.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині. А ще можна приготувати яскраві крашанки для дітей.

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