Чому не можна викидати старий гаманець та як його правильно позбутися

Якщо просто викинути старий гаманець, то можна накликати на себе лихо та бідність. Оскільки цей предмет накопичує енергію господаря.

Тому просто так взяти і викинути гаманець у сміттєве відро – погана ідея. Чому не варто викидати старий гаманець і як його потрібно правильно позбутися, читайте в матеріалі UAportal.

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Коли потрібно міняти гаманець

Місце для зберігання грошей, зокрема гаманець, треба змінювати хоча б один раз на рік. Так енергія не буде застоюватися, а гроші продовжать надходити.

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Крім цього, потрібно одразу купувати новий гаманець, якщо в старому з'явилася дірка, він почав рватися, зламався замок чи відлетіла кнопка. Звісно, ви можете полагодити зламане, але енергетика для грошей буде зіпсована.

Найкраще купувати новий гаманець на Місяць, що росте, в першу половину дня. Постарайтеся оплатити покупку без здачі та не беріть дрібні гроші від продавця.

В перші години після покупки нікому не треба розповідати про новий гаманець: заховайте його і нікому не показуйте кілька днів. Бажано зберігати його неподалік від своїх особистих речей – сумочка, кишеня, рюкзак, у крайньому разі – у шафі.

Також не можна дарувати гаманець. Якщо дуже хочеться, то треба наповнити його грошима та попросити за нього гроші. Тобто провести обряд "купівлі-продажу".

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Як позбутися старого гаманця

Позбуватися старого гаманця можна тільки тоді, якщо вже маєте новий. Проте в жодному разі не викидайте у сміття. Спочатку добре перевірте, чи в ньому щось залишилося.

Якщо ваш старий гаманець приніс вам удачу, то перенесіть її в новий – покладіть їх поряд і обережно перекладіть усі гроші. І постарайтеся їх якнайшвидше витратити.

Щоб не привабити неприємності у майбутньому, старий гаманець потрібно спалити чи закопати у землю. Вогонь чи земля очистять його від будь-якого негативу. Для посилення ефекту старий гаманець треба загорнути у чорну тканину перед утилізацією.

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Корисні поради про гаманці

1. Гаманець ніколи не має бути пустим. Залишайте хоча б одну монету або купюру. Зокрема можете зберігати таку купюру, яку ви не витратите.

2. Не можна носити в гаманці фото своїх близьких – це може вплинути на матеріальне становище.

3. Не користуйтеся рваним гаманцем чи з дефектом, не зберігайте гроші.

4. У гаманці не можна лишати сміття, чеки, візитки та інший мотлох.

5. Якщо ви знайшли гроші, виграли або вам їх подарували – не зберігайте їх разом з основними. Вони можуть утримувати чужу енергетику.

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6. Щоб гроші завжди водилися, їх треба складати лицьовою стороною назовні, а оборотною всередину.

7. Різні валюти треба тримати у різних кишеньках і не складайте разом.

8. З купюрами треба поводитися акуратно, не рвати, спокійно складати. Грошова енергія дуже чутлива.

9. Усі купюри тримайте в гаманці послідовно та за номіналом.

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