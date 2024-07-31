Чому огірки ростуть неправильної форми та як цьому запобігти

Багато городників стикаються з проблемою деформації огірків: вони виростають у формі груші або навіть гачком. Це не лише псує зовнішній вигляд овочів, але й свідчить про певні проблеми у догляді за рослинами. Розглянемо докладніше, чому це відбувається і як виправити ситуацію. Про це пише Уніан.

Чому огірки деформуються?

Основні причини деформації огірків:

Нестача поживних речовин:

Калій: Відповідає за формування плодів, їх міцність та смакові якості. При його нестачі огірки стають тонкими біля плодоніжки і потовщеними знизу.

Відповідає за формування плодів, їх міцність та смакові якості. При його нестачі огірки стають тонкими біля плодоніжки і потовщеними знизу. Азот: Необхідний для загального росту рослини. Його дефіцит може призвести до загального ослаблення рослини і, як наслідок, до деформації плодів.

Неправильний полив:

Як надмірна, так і недостатня кількість вологи може негативно вплинути на формування огірків.

Нестача запилення:

Якщо квітки огірків не запилюються, плоди можуть розвиватися неправильно.

Шкідники та хвороби:

Деякі шкідники та хвороби можуть пошкоджувати рослини, що призводить до деформації плодів.

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Як виправити ситуацію?

Підживлення:

Використовуйте комплексні добрива з підвищеним вмістом калію та азоту.

Приготуйте органічні підживлення: настій коров'яку або пташиного посліду, зольний розчин.

Полив:

Регулярно поливайте рослини теплою водою під корінь, уникаючи попадання води на листя.

Запилення:

Залучайте комах-запилювачів (бджіл, джмелів) або проводите штучне запилення.

Профілактика хвороб та шкідників:

Регулярно оглядайте рослини, видаляйте пошкоджені листя та плоди. При необхідності обробляйте рослини відповідними препаратами.

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