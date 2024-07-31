Почему огурцы растут неправильной формы и как это предотвратить

Многие огородники сталкиваются с проблемой деформации огурцов: они произрастают в форме груши или даже крючком. Это не только портит внешний вид овощей, но и свидетельствует об определенных проблемах по уходу за растениями. Рассмотрим более подробно, почему это происходит и как исправить ситуацию. Об этом пишет Униан.

Почему огурцы деформируются?

Основные причины деформации огурцов:

Недостаток питательных веществ:

Калий: Отвечает за формирование плодов, их крепость и вкусовые качества. При его недостатке огурцы становятся тонкими у плодоножки и утолщенными снизу.

Отвечает за формирование плодов, их крепость и вкусовые качества. При его недостатке огурцы становятся тонкими у плодоножки и утолщенными снизу. Азот: необходим для общего роста растения. Его дефицит может привести к всеобщему ослаблению растения и, как следствие, к деформации плодов.

Неправильный полив:

Как чрезмерное, так и недостаточное количество влаги может отрицательно повлиять на формирование огурцов.

Нехватка опыления:

Если цветки огурцов не опыляются, плоды могут развиваться неправильно.

Вредители и болезни:

Некоторые вредители и заболевания могут повреждать растения, что приводит к деформации плодов.

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Как поправить ситуацию?

Питание:

Используйте комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и азота.

Приготовьте органические подкормки: настой коровяка или птичьего помета, зольный раствор.

Полив:

Регулярно поливайте растения теплой водой под корень, избегая попадания воды на листья.

Опыление:

Привлекайте насекомых-опылителей (пчел, шмелей) или проводите искусственное опыление.

Профилактика болезней и вредителей:

Регулярно осматривайте растения, удаляйте поврежденные листья и плоды. При необходимости возделывайте растения соответствующими препаратами.

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