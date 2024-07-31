Почему огурцы растут неправильной формы и как это предотвратить
Многие огородники сталкиваются с проблемой деформации огурцов: они произрастают в форме груши или даже крючком. Это не только портит внешний вид овощей, но и свидетельствует об определенных проблемах по уходу за растениями. Рассмотрим более подробно, почему это происходит и как исправить ситуацию. Об этом пишет Униан.
Почему огурцы деформируются?
Основные причины деформации огурцов:
Недостаток питательных веществ:
- Калий: Отвечает за формирование плодов, их крепость и вкусовые качества. При его недостатке огурцы становятся тонкими у плодоножки и утолщенными снизу.
- Азот: необходим для общего роста растения. Его дефицит может привести к всеобщему ослаблению растения и, как следствие, к деформации плодов.
Неправильный полив:
Как чрезмерное, так и недостаточное количество влаги может отрицательно повлиять на формирование огурцов.
Нехватка опыления:
Если цветки огурцов не опыляются, плоды могут развиваться неправильно.
Вредители и болезни:
Некоторые вредители и заболевания могут повреждать растения, что приводит к деформации плодов.
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Как поправить ситуацию?
Питание:
- Используйте комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и азота.
- Приготовьте органические подкормки: настой коровяка или птичьего помета, зольный раствор.
Полив:
Регулярно поливайте растения теплой водой под корень, избегая попадания воды на листья.
Опыление:
Привлекайте насекомых-опылителей (пчел, шмелей) или проводите искусственное опыление.
Профилактика болезней и вредителей:
Регулярно осматривайте растения, удаляйте поврежденные листья и плоды. При необходимости возделывайте растения соответствующими препаратами.
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