Чому перегрівається ноутбук і як його охолодити у спеку: важливі поради
Кожен із нас хоча б раз у житті стикався з різними проблемами, що виникають у результаті використання побутової техніки. І якщо ви знаєте, як правильно почистити клавіатуру ноутбука в домашніх умовах, радимо звернути увагу на те, чому він перегрівається і як його охолодити.
theLime поділився простими лайфхаками, які допоможуть вам підтримати ноутбук у гарному стані.
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Перш за все, варто з'ясувати, як виявити ознаки перегрівання ноутбука:
- Комп'ютер несподівано зависає і через деякий час автоматично вимикається.
- Корпус ноутбука, зокрема його нижня або бічна частина, стає дуже гарячим. Іноді він нагрівається настільки, що його навіть не можна доторкнутися.
- На екрані з'являються дивні смуги або артефакти, що може свідчити про перегрівання відеокарти.
- Вентилятори (кулери) ноутбука починають робити дуже гучний шум.
- Деякі порти (USB, Lightning, кардрідер) можуть перестати працювати.
- Під час відтворення фільмів або комп'ютерних ігор можуть виникати зависання.
Тепер розглянемо основні причини перегріву:
- Пил. Пил, волосся, шерсть домашніх тварин і інші забруднення потрапляють всередину ноутбука і забивають його систему охолодження. Це завдає порушень у циркуляції повітря та призводить до перегріву пристрою.
- Неправильне розміщення ноутбука. Коли ви ставите його на м'які поверхні, такі як ліжко або диван, отвори для виходу гарячого повітря закриваються. Це призводить до перегріву.
- Занадто великі навантаження. Якщо ноутбук не призначений для важких завдань, але ви використовуєте його для ігор або ресурсомістких програм, це може привести до перегріву.
- Поломка вентилятора (кулера). Вентилятори забезпечують нормальну циркуляцію повітря, і якщо вони несправні, то ноутбук перегрівається. В цьому випадку краще замінити їх якнайшвидше.
- Пересихання термопасти. Термопаста, яка забезпечує теплопровідність між процесором і системою охолодження, з часом може втрачати свої властивості, що призводить до перегріву.
- Висока температура навколишнього середовища. У спекотну пору року ноутбуки перегріваються частіше, особливо при температурі повітря вище +25°С.
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Ось кілька порад, які допоможуть вам самостійно охолодити ноутбук у домашніх умовах:
- Правильно розмістіть ноутбук під час його використання. Він повинен стояти на твердій та рівній поверхні. Підніміть задню частину ноутбука за допомогою вбудованих ніжок або підставки, це покращить вентиляцію.
- Регулярно очищуйте ноутбук від пилу. Для цього розберіть його та уважно почистіть всередині за допомогою пилососа або стисненого повітря.
- Змінюйте термопасту кожні 1-2 роки.
- Використовуйте спеціальні підставки для охолодження, які забезпечують додаткову циркуляцію повітря.
- Використовуйте ноутбук в добре провітрюваних та охолоджених приміщеннях.
- Зверніть увагу на стан вентиляторів (кулерів) та своєчасно замінюйте їх у разі несправності.
- Очистіть систему від вірусів і зайвих програм, які можуть завантажувати процесор.
- Якщо нічого не допомагає, і проблема залишається, можливо, виникла механічна поломка. У цьому випадку краще звернутися до фахівців у спеціалізований сервісний центр для діагностики та виправлення несправності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.
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