Почему перегревается ноутбук и как его охладить в жару: важные советы
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с разными проблемами, возникающими в результате использования бытовой техники. И если вы знаете, как правильно почистить клавиатуру ноутбука в домашних условиях, рекомендуем обратить внимание на то, почему он перегревается и как его охладить.
theLime поделился простыми лайфхаками, которые помогут вам поддержать ноутбук в хорошем состоянии.
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Прежде всего, стоит выяснить, как выявить признаки перегрева ноутбука.
- Компьютер неожиданно зависает и через некоторое время автоматически выключается.
- Корпус ноутбука, в том числе его нижняя или боковая часть, становится очень горячим. Иногда он нагревается настолько, что его даже нельзя потрогать.
- На экране появляются странные полосы или артефакты, что может свидетельствовать о перегреве видеокарты.
- Вентиляторы (кулеры) ноутбука начинают производить очень громкий шум.
- Некоторые порты (USB, Lightning, кардридер) могут перестать работать.
- При воспроизведении фильмов или компьютерных игр может возникнуть зависание.
Теперь рассмотрим основные причины перегрева:
- Пыль. Пыль, волосы, шерсть домашних животных и другие загрязнения попадают внутрь ноутбука и забивают его охлаждающую систему. Это приводит к нарушениям в циркуляции воздуха и приводит к перегреву устройства.
- Неправильное размещение ноутбука. Когда вы ставите его на мягкие поверхности, такие как кровать или диван, отверстия для выхода горячего воздуха закрываются. Это приводит к перегреву.
- Слишком большие нагрузки. Если ноутбук не предназначен для трудных задач, но вы используете его для игр или ресурсоемких программ, это может привести к перегреву.
- Поломка вентилятора (кулера). Вентиляторы обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха, и если они неисправны, то ноутбук перегревается. В этом случае лучше заменить их как можно быстрее.
- Пересыхание термопасты. Термопаста, обеспечивающая теплопроводность между процессором и системой охлаждения, со временем может терять свои свойства, что приводит к перегреву.
- Высокая температура окружающей среды. В жаркое время года ноутбуки перегреваются чаще, особенно при температуре воздуха выше +25°С.
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Вот несколько советов, которые помогут вам самостоятельно охладить ноутбук в домашних условиях:
- Правильно разместите ноутбук во время его использования. Он должен стоять на твердой и ровной поверхности. Поднимите заднюю часть ноутбука с помощью встроенных ножек или подставки, это улучшит вентиляцию.
- Регулярно чистите ноутбук от пыли. Для этого разберите его и внимательно почистите внутри пылесосом или сжатым воздухом.
- Изменяйте термопасту каждые 1-2 года.
- Используйте специальные охлаждающие подставки, которые обеспечивают дополнительную циркуляцию воздуха.
- Используйте ноутбук в хорошо проветриваемых и охлажденных помещениях.
- Обратите внимание на состояние вентиляторов (кулеров) и своевременно заменяйте их в случае неисправности.
- Очистите систему от вирусов и излишних программ, которые могут загружать процессор.
- Если ничего не помогает и проблема остается, возможно, возникла механическая поломка. В этом случае лучше обратиться к специалистам в специализированный сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.
Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.
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