Почему перегревается ноутбук и как его охладить в жару: важные советы

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с разными проблемами, возникающими в результате использования бытовой техники. И если вы знаете, как правильно почистить клавиатуру ноутбука в домашних условиях, рекомендуем обратить внимание на то, почему он перегревается и как его охладить.

theLime поделился простыми лайфхаками, которые помогут вам поддержать ноутбук в хорошем состоянии.

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Прежде всего, стоит выяснить, как выявить признаки перегрева ноутбука.

Компьютер неожиданно зависает и через некоторое время автоматически выключается. Корпус ноутбука, в том числе его нижняя или боковая часть, становится очень горячим. Иногда он нагревается настолько, что его даже нельзя потрогать. На экране появляются странные полосы или артефакты, что может свидетельствовать о перегреве видеокарты. Вентиляторы (кулеры) ноутбука начинают производить очень громкий шум. Некоторые порты (USB, Lightning, кардридер) могут перестать работать. При воспроизведении фильмов или компьютерных игр может возникнуть зависание.

Теперь рассмотрим основные причины перегрева:

Пыль. Пыль, волосы, шерсть домашних животных и другие загрязнения попадают внутрь ноутбука и забивают его охлаждающую систему. Это приводит к нарушениям в циркуляции воздуха и приводит к перегреву устройства. Неправильное размещение ноутбука. Когда вы ставите его на мягкие поверхности, такие как кровать или диван, отверстия для выхода горячего воздуха закрываются. Это приводит к перегреву. Слишком большие нагрузки. Если ноутбук не предназначен для трудных задач, но вы используете его для игр или ресурсоемких программ, это может привести к перегреву. Поломка вентилятора (кулера). Вентиляторы обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха, и если они неисправны, то ноутбук перегревается. В этом случае лучше заменить их как можно быстрее. Пересыхание термопасты. Термопаста, обеспечивающая теплопроводность между процессором и системой охлаждения, со временем может терять свои свойства, что приводит к перегреву. Высокая температура окружающей среды. В жаркое время года ноутбуки перегреваются чаще, особенно при температуре воздуха выше +25°С.

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Вот несколько советов, которые помогут вам самостоятельно охладить ноутбук в домашних условиях:

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Правильно разместите ноутбук во время его использования. Он должен стоять на твердой и ровной поверхности. Поднимите заднюю часть ноутбука с помощью встроенных ножек или подставки, это улучшит вентиляцию. Регулярно чистите ноутбук от пыли. Для этого разберите его и внимательно почистите внутри пылесосом или сжатым воздухом. Изменяйте термопасту каждые 1-2 года. Используйте специальные охлаждающие подставки, которые обеспечивают дополнительную циркуляцию воздуха. Используйте ноутбук в хорошо проветриваемых и охлажденных помещениях. Обратите внимание на состояние вентиляторов (кулеров) и своевременно заменяйте их в случае неисправности. Очистите систему от вирусов и излишних программ, которые могут загружать процессор. Если ничего не помогает и проблема остается, возможно, возникла механическая поломка. В этом случае лучше обратиться к специалистам в специализированный сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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