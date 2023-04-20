Чому вікінги назавжди покинули Гренландію: вчені знайшли відповідь

400 років вікінги жили на території Гренландії. Дві жваві спільноти жили одна біля одної.Та до 15 століття вікінги зникли з острова. Причини їхнього від’їзду досі залишаться загадкою. Вчені вважають, що на раптове зникнення вікінгів з Гренландії вплинуло підвищення рівня моря.

Про це пише Inverse.

Перші давні мореплавці або вікінги з’явились на території Гренландії у 985 році н. е. Їх очолював легендарний дослідник Ерік Рудий, який через конфлікт вбив кількох людей та був вигнаний з Ісландії. Він взяв з собою вірних послідовників та вирушив до Гренландії, де і заснував нове поселення під назвою Eystribygð або Східне поселення.

Наступні 400 років поселення жило в достатку та процвітанні з фермами, розташованими поблизу берега. Вікінги також вели полювання на моржів та продавали їхні бивні до Європи.

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Останній запис, який залишили вікінги розповідає про весілля у Східному поселенні, після якого вони прожили на острові ще близько 50 років та поїхали.

Вчені припускають, що на раптовий від’їзд вікінгів з поселення могло вплинути кілька факторів: зміна клімату, зіткнення з інтуїтами та торгові негаразди.

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Щоб відповісти на це питання, вчені дослідили, як змінювався океан під час проживання вікінгів. Виявилось, що рівень моря значно підвищився, що спричиняло сильні повені у прибережних місцевостях. Як стверджують науковці, рівень води піднявся на 3,3 метра, що унеможливлювало життя вікінгів у прибережних зонах.

Найчастіше вікінги селились за 500 – 1000 метрів від зони затоплення, тому були вразливі до змін погоди. Повені ускладнювали розведення худоби та ведення сільського господарства. Тому вікінги були змушені змінити раціон, який став складатись із морепродуктів.

З часом повені знизили рівень життя поселення та зробили Гренландію непривабливою для проживання.

Нагадаємо, в Австралії знайшли череп динозавра віком 100 млн. років.

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