Чому лікарі застерігають від нарізання продуктів на пластиковій дошці

Обробні дошки є важливою складовою частиною нашої щоденної рутини. Вони застосовуються для нарізання фруктів, овочів, м'яса та риби. Проте деякі вчені розмірковують про можливість появи мікропластику в їжі через ці дошки. За допомогою Ukr.Media ми розглянемо, що це таке і як зменшити його присутність у нашому харчуванні.

Мікропластик - це невеликі частинки пластмаси, які не перевищують 5 мм в розмірі. Вони можуть утворюватися під час різних процесів: механічного зношування, розкладання пластмаси під впливом сонячного світла та води, а також під час прання синтетичних тканин.

Використання пластикових дощок може призвести до появи мікродрапин на поверхні, які стають місцем від’єднання частинок мікропластику. Ці частинки потрапляють у нашу їжу і згодом – в організм.

Відео дня

Читайте також: Чим небезпечна звичка пити напої через соломинку

Існує кілька способів мінімізувати кількість мікропластику у нашому харчуванні. Один із варіантів - замінити пластикові дошки на скляні, бамбукові чи дерев’яні. Ці матеріали менш схильні до утворення мікродрапин та легше чистяться, що зменшує ризик накопичення мікропластику.

Правильний догляд за дошками також має велике значення. Вони повинні регулярно митися та дезінфікуватися, щоб забезпечити безпеку нашого харчування.

Нагадаємо, вчені знайшли частинки мікропоастику у крові людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!