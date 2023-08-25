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Почему врачи предостерегают от нарезки продуктов на пластиковой доске

Цихоцкая Мария

Почему врачи предостерегают от нарезки продуктов на пластиковой доске

Разделочные доски являются важной составной частью нашей ежедневной рутины. Они используются для нарезки фруктов, овощей, мяса и рыбы. Однако некоторые ученые рассуждают о возможности появления микропластика в пище из-за этих досок. С помощью Ukr.Media мы рассмотрим, что это такое и как уменьшить его присутствие в нашем питании.

Микропластик – это небольшие частицы пластмассы, не превышающие 5 мм в размере. Они могут образовываться во время различных процессов: механический износ, разложение пластмассы под воздействием солнечного света и воды, а также при стирке синтетических тканей.

Использование пластиковых досок может привести к появлению микроцарапины на поверхности, которые становятся местом отсоединения частиц микропластика. Эти частицы попадают в нашу пищу и впоследствии – в организм.

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Есть несколько способов минимизировать количество микропластика в нашем питании. Один из вариантов – заменить пластиковые доски на стеклянные, бамбуковые или деревянные. Эти материалы менее подвержены образованию микродрапин и легче чистятся, что уменьшает риск накопления микропластика.

Правильный уход за досками также имеет большое значение. Они должны регулярно мыться и дезинфицироваться, чтобы обеспечить безопасность нашего питания.

Напомним, ученые обнаружили частицы микропоастика в крови человека.

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