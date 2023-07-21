Потримайте в розчині всього 15 хвилин і бруд та жир зійде сам: Як відмити будь-які скляні кришки

При приготуванні жирної їжі, скляні кришки від сковорідок та каструль швидко забруднюються і втрачають свою первинну чистоту. Іноді звичайний мийний засіб не допомагає впоратися з брудом на краях кришки, і тому потрібно застосовувати інші методи очищення.

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Для того, щоб легко відмити брудні кришки на кухні, можна скористатися простим розчином, для якого складові зазвичай є вдома. Цей метод є дуже економічним і доступним. Після обробки кришки стануть блискучими, а всі забруднення та жир розчиняться.

Як відмити жир зі скляної кришки:

Візьміть досить глибокий таз (щоб помістилася кришка) і насипте в нього 1 столову ложку порошку гірчиці, 2 столові ложки соди та 1 столову ложку будь-якого рідкого засобу для миття посуду. Залийте таз повним чайником окропу та дочекайтеся повного розчинення всіх компонентів. Помістіть кришку у розчин та залиште на 15 хвилин.

Після цього, візьміть стару зубну щітку та ретельно очистіть важкодоступні ділянки кришки, зосереджуючись особливо на місцях поряд з обідком. Завершивши цей етап, вимийте кришку звичайною губкою.

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