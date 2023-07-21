Подержите в растворе всего 15 минут и грязь и жир взойдет: Как отмыть любые стеклянные крышки

При приготовлении жирной пищи стеклянные крышки от сковородок и кастрюль быстро загрязняются и теряют свою первичную чистоту. Иногда обычное моющее средство не помогает справиться с грязью на краях крышки, и поэтому нужно применять другие методы очистки.

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Для того чтобы легко отмыть грязные крышки на кухне, можно воспользоваться простым раствором, для которого составляющие обычно есть дома. Этот метод очень экономичен и доступен. После обработки крышки станут блестящими, а все загрязнения и жиры растворятся.

Как отмыть жир из стеклянной крышки:

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Возьмите достаточно глубокий таз (чтобы поместилась крышка) и насыпьте в него 1 столовую ложку порошка горчицы, 2 столовых ложки соды и 1 столовую ложку любого жидкого средства для мытья посуды. Залейте таз с полным чайником кипятка и дождитесь полного растворения всех компонентов. Поместите крышку в раствор и оставьте на 15 минут.

После этого возьмите старую зубную щетку и тщательно очистите труднодоступные участки крышки, сосредотачиваясь особенно на местах рядом с ободком. Завершив этот этап, вымойте крышку обычной губкой.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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