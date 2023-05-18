Підійде до риби, м‘яса та овочів: рецепт універсальної заправки з петрушки та часнику

Ця заправка підійде до більшості страв, надасть їм пікантності та свіжого смаку.

Інгредієнти:

– зелень петрушки – 100 г

– часник – 10 великих зубчиків

– винний оцет і лимонний сік – 3 ст. л. (по 1.5 ст. л.)

– оливкова олія – 8 ст. л.

– сіль – 2 ч. л. або за смаком

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Спосіб приготування:

1. Дрібно наріжте петрушку, додайте вичавлений часник та посоліть. Перемішайте.

2. Додайте оцет, лимонний сік та знову перемішайте.

3. Додайте олію і перемішайте.

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4. Візьміть чисту суху банку, перекладіть в неї заправку, закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику.

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