Подойдет к рыбе, мясу и овощам: рецепт универсальной заправки из петрушки и чеснока

Эта заправка подойдет к большинству блюд, придаст им пикантность и свежий вкус.

Ингредиенты:

– зелень петрушки – 100 г

– чеснок – 10 больших зубчиков

– винный уксус и лимонный сок – 3 ст. л. (по 1.5 ст. л.)

– оливковое масло – 8 ст. л.

– соль – 2 ч. л. или по вкусу

Читайте также: Что приготовить из оставшегося пюре

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте петрушку, добавьте выжатый чеснок и посолите. Перемешайте.

2. Добавьте уксус, лимонный сок и перемешайте.

3. Добавьте растительное масло и перемешайте.

Видео дня

4. Возьмите чистую сухую банку, переложите в нее заправку, закройте крышкой и храните в холодильнике.

Советуем также обратить внимание на рецепт традиционных украинских луковиц.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !