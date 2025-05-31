Уряд України подовжив строк дії фіксованої вартості електроенергії для побутових споживачів до 31 жовтня 2025 року. Це означає, що в червні, липні та наступні місяці громадяни й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 гривні за 1 кВт*год.

Це рішення закріплено постановою Кабінету Міністрів №480 від 29 квітня 2025 року. У додатку до документа зазначено: "У пункті 2 постанови цифри та слова "30 квітня 2025 року" замінити цифрами та словами "31 жовтня 2025 року". Про це пише OBOZ.UA.

Читайте також: Яким буде тариф на світло з 1 червня: названо вартість 1 кВт*год

Чи подорожчає світло? скільки коштуватиме 1 кВт*год для українців з 1 липня. Джерело: Кабмін

Отже, мешканці будинків, обладнаних електроплитами та підключених до централізованого гарячого водопостачання, які споживають не більше 230 кВт*год щомісяця (норма становить 110 кВт*год на одного члена родини плюс по 30 кВт*год на кожного наступного), сплачуватимуть 993,6 гривні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!