Правительство Украины продлило срок действия фиксированной стоимости электроэнергии для бытовых потребителей до 31 октября 2025 года. Это означает, что в июне, июле и последующие месяцы граждане и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 гривны за 1 кВт*ч.

Это решение закреплено постановлением Кабинета Министров №480 от 29 апреля 2025 года. В приложении к документу указано: "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года". Об этом пишет OBOZ.UA.

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Подорожает ли свет? сколько будет стоить 1 кВт*ч для украинцев с 1 июля. Источник: Кабмин

Итак, жители домов, оборудованных электроплитами и подключенных к централизованному горячему водоснабжению, которые потребляют не более 230 кВт*ч ежемесячно (норма составляет 110 кВт*ч на одного члена семьи плюс по 30 кВт*ч на каждого следующего), будут платить 993,6 гривни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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