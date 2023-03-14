Прикордонники з дрона ліквідували російську БМП під Куп'янськом (відео)

Українські прикордонники стримують ворожу навалу на Куп'янському напрямку. Зокрема, напередодні захисники знищили російську БМП з особовим складом.

Для цього прикордонники використали безпілотник. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

"Днями на Куп’янському напрямку оператори БПЛА Держприкордонслужби під час аеророзвідки виявили ворожу БМП з розрахунком", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники вирішили додати "різноманітності" у сірі будні загарбників, тому дали їм "вогню".

Відео дня

"В результаті влучного скиду боєприпаса – ворожу техніку з окупантами знищено", – додали у відомстві.

На відео можна побачити, як оператор, виявивши ворожу техніку, прицільно скидає снаряд з безпілотника. Граната влучає точно у БМП.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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