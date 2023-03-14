Пограничники из дрона ликвидировали российскую БМП под Купянском (видео)

Украинские пограничники сдерживают вражеское нашествие на Купянском направлении. В частности, накануне защитники уничтожили российскую БМП с личным составом.

Для этого пограничники использовали беспилотник. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

"На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничники решили добавить "разнообразие" в серые будни захватчиков, поэтому дали им "огня".

Видео дня

"В результате точного сброса боеприпаса – вражеская техника с оккупантами уничтожена", – добавили в ведомстве.

На видео можно увидеть, как оператор, обнаружив вражескую технику, прицельно сбрасывает снаряд с беспилотника. Граната попадает точно в БМП.

Напомним, несколько ранее в сети показали, как украинские артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом.

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