Прикордонники з мінометів накрили окупантів в укритті під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати ЗСУ знищувати ворогів на фронті. Зокрема, бої ведуться на одній з найгарячіших точок фронту – Бахмутському напрямку.

Прикордонникам вдалося накрити вогнем укриття росіян поблизу Бахмута. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

Зазначається, що через вогневий вплив української артилерії, окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття.

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"Не дуже й потрібно: дивовижний тандем аеророзвідки ДПСУ та прикордонників-мінометників завжди допоможе!" – йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними прикордонників, близько п'яти окупантів зазнали поранень, а будівля пошкоджень.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили пересування окупантів. На наступних кадрах показано влучання снаряда в будівлю, з якої росіяни зробили укриття.

Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

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