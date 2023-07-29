Прикордонники завдали влучного удару по окупантах на Сватівському напрямку (відео)

Українські прикордонники допомагають ЗСУ знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Сватівському напрямку.

Прикордонники виявили позиції росіян та завдали точного удару з дронів. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Сватівський напрямок. Аеророзвідка ДПСУ не лише корегує, а й нещадно бʼє окупантів FPV-дронами", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що "пташки" завдають ударів не лише по позиціях, але й по живій силі ворога.

Відео дня

"Позиції противника страждають, та й самі загарбники від частих і раптових прильотів наших "пташок", мʼяко кажучи, не в захваті", – додали прикордонники.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявляють та завдають ударів по позиціях росіян. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

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