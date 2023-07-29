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Война в Украине

Пограничники нанесли точный удар по оккупантам на Сватовском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники нанесли точный удар по оккупантам на Сватовском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают ВСУ уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Сватовском направлении.

Пограничники обнаружили позиции россиян и нанесли точный удар с дронов. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Сватовское направление. Аэроразведка ГНСУ не только корректирует, но и беспощадно бьет оккупантов FPV-дронами", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что "птички" наносят удары не только по позициям, но и по живой силе врага.

"Позиции противника страдают, да и сами захватчики от частых и внезапных прилетов наших "птичек", мягко говоря, не в восторге", – добавили пограничники.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаруживают и наносят удары по позициям россиян. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

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Война в Украине