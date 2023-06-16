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Війна в Україні

Прикордонники мінометним вогнем знешкодили 14 окупантів під Бахмутом (відео)

Максим Карпенко

Прикордонники мінометним вогнем знешкодили 14 окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують стримувати атаки ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на одному з найгарячіших напрямках – Бахмутському.

Там прикордонники знешкодили 14 окупантів, які прибули на ротацію. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: "Ласкаво просимо!" – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонникам вдалося вбити вісьмох загарбників, ще шестеро отримали поранення.

На відео можна побачити влучний вогонь з мінометів та гранатометів. На наступних кадрах видно тіла окупантів.

Точний час та місце знищення загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій вистежили та знешкодили спостережний пункт росіян. Це сталося на південному напрямку фронту.

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Війна в Україні