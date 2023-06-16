Прикордонники мінометним вогнем знешкодили 14 окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують стримувати атаки ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на одному з найгарячіших напрямках – Бахмутському.

Там прикордонники знешкодили 14 окупантів, які прибули на ротацію. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: "Ласкаво просимо!" – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що прикордонникам вдалося вбити вісьмох загарбників, ще шестеро отримали поранення.

На відео можна побачити влучний вогонь з мінометів та гранатометів. На наступних кадрах видно тіла окупантів.

Точний час та місце знищення загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій вистежили та знешкодили спостережний пункт росіян. Це сталося на південному напрямку фронту.

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