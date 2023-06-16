rus
Українська
Война в Украине

Пограничники минометным огнем обезвредили 14 оккупантов под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Пограничники минометным огнем обезвредили 14 оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают сдерживать атаки врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Там пограничники обезвредили 14 оккупантов, прибывших на ротацию. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Аэроразведка ГНСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Терробороновцы эффектно уничтожили российский пулеметный расчет дроном-камикадзе

Отмечается, что пограничникам удалось убить восемь захватчиков, еще шесть получили ранения.

На видео можно увидеть точный огонь из минометов и гранатометов. На следующих кадрах видны тела оккупантов.

Точное время и место уничтожения захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы из подразделения Сил специальных операций выследили и обезвредили наблюдательный пункт россиян. Это произошло на южном направлении фронта.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в Украине