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Війна в Україні

Прикордонники спрямували кілька десятків мін по укриттю окупантів під Бахмутом (відео)

Максим Карпенко

Прикордонники спрямували кілька десятків мін по укриттю окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують тримати оборону на одній з найгарячіших ділянок фронту – поблизу Бахмута. Зокрема, захисники знищили групу окупантів разом з їхнім укриттям.

За даними прикордонників, знищено двох та поранено трьох загарбників. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти поблизу Бахмута. Прихистком стрільців російсько-окупаційних військ служила напівзруйнована споруда, та недовго", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники скерували по місцю перебування окупантів кілька десятків осколково-фугасних мін.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили пересування загарбників. На наступних кадрах показано, як захисники України завдали ударів по споруді.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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