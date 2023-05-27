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Война в Украине

Пограничники направили несколько десятков мин по укрытию оккупантов под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Пограничники направили несколько десятков мин по укрытию оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают держать оборону на одном из самых горячих участков фронта – вблизи Бахмута. В частности, защитники уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием.

По данным пограничников, уничтожены двое и ранены трое захватчиков. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Аэроразведка ГНСУ обнаружила перемещение группы вражеской пехоты вблизи Бахмута. Приютом стрелков российско-оккупационных войск служило полуразрушенное сооружение, но недолго", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничники направили по месту нахождения окупантов несколько десятков осколочно-фугасных мин.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили передвижение захватчиков. На следующих кадрах показано, как защитники Украины нанесли удары по сооружению.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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Война в Украине