Пограничники направили несколько десятков мин по укрытию оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают держать оборону на одном из самых горячих участков фронта – вблизи Бахмута. В частности, защитники уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием.

По данным пограничников, уничтожены двое и ранены трое захватчиков. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Аэроразведка ГНСУ обнаружила перемещение группы вражеской пехоты вблизи Бахмута. Приютом стрелков российско-оккупационных войск служило полуразрушенное сооружение, но недолго", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что пограничники направили по месту нахождения окупантов несколько десятков осколочно-фугасных мин.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили передвижение захватчиков. На следующих кадрах показано, как защитники Украины нанесли удары по сооружению.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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