Прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та захопили 'вагнерівця' в полон (відео)

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм окупантів. Захисникам вдалося ліквідувати одного ворога, а іншого захопити в полон.

Ним виявився найманець ПВК "Вагнер". Про це повідомили у Telegram Держприкордонслужби України.

"Штурмовики намагалися атакувати спостережний пост прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили загарбників відступити. "Розрахувалися" ті одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився "вагнерівець", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Біля Бахмуту бійці ЗСУ розгромили позиції ворога та зняли, як окупант обкрадав своїх полеглих побратимів

Відео дня

На відео можна побачити частину допиту полоненого. Він розповідає про гроші та скільки людей було в групі.

"Вагнерівець" сказав прикордонникам, що пішов воювати за грошову винагороду, але ще нікого не вбивав.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!