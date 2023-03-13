Пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом и захватили 'вагнеровца' в плен (видео)

Украинские пограничники на Бахмутском направлении отразили штурм оккупантов. Защитникам удалось ликвидировать одного врага, а другого захватить в плен.

Им оказался наемник ЧВК "Вагнер". Об этом сообщили в Telegram Госпогранслужбы Украины.

"Штурмовики пытались атаковать наблюдательный пост пограничников. Наши бойцы открыли ответный огонь и заставили захватчиков отступить. "Рассчитались" те одним убитым и одним живым оккупантом, которого захватили в плен. Им оказался "вагнеровец", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть часть допроса пленника. Он рассказывает о деньгах и сколько людей было в группе.

"Вагнеровец" сказал пограничникам, что ушел воевать за денежное вознаграждение, но еще никого не убивал.

Напомним, несколько ранее в сети показали, как украинские артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом.

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