Прикордонники під Бахмутом знищили чотирьох ворожих штурмовиків (відео)
Українські прикордонники на околицях Бахмута знищили штурмову групу окупантів. Щонайменше чотирьох ворогів вдалося вбити, п'ятеро зазнали поранень.
Для цього нашим захисникам довелося вступити у ближній бій. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.
"Ближній бій. На підступах до Бахмута прикордонники відбили чергову атаку штурмовиків, що намагалися зайняти наш опорний пункт. Ворог відійшов з втратами: 4 окупантів вбиті, 5 – поранені", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що після відбиття ворожої атаки прикордонники назвали свою роботу найкращою у світі.
На відео можна побачити, як українські бійці ведуть вогонь по ворогу з будівлі. Окрім цього на тлі чутно автоматні черги.
Також українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута за допомогою безпілотника.
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