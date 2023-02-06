'Отримали квитки на концерт кобзона': ЗСУ показали ліквідацію окупантів поблизу Бахмута (відео)

Українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута. Для знищення ворогів наші бійці скинули гранати з безпілотника.

Знищенням окупантів займалися воїни 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Відео опублікували на сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Дві гранати – мінус два окупанти. Поблизу Бахмута двоє росіян вирішили сховатися від дрона 30 ОБМр під деревом. Не допомогло! Два точні кидки – і непрохані гості отримали квитки на "концерт кобзона", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як оператор виявив окупантів під деревом, після чого почав скидати на них снаряд. Дещо скорегувавши своє розташування, БПЛА робить другий "скид", який добиває ворогів.

Точний час знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

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