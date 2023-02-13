У Бахмуті прикордонники знищили гранатомет окупантів та групу ворогів (відео)

Українські прикордонники у Бахмуті знищили російський гранатомет та групу російських військових. Для цього вони відкрили вогонь з мінометів.

Також працівники Держприкордонслужби ліквідували групу ворожих штурмовиків, які намагалися пробратися до українських позицій. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

"На околицях міста-фортеці вороги почали обстрілювати позиції наших оборонців з СПГ. У відповідь прикордонники відкрили вогонь з мінометів і знищили ворожий гранатомет разом з 3 окупантами", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що російські штурмовики намагалися підібратися до позицій наших захисників уночі. Втім, завдяки дрону з тепловізором прикордонникам вдалося виявити окупантів, які ховалися за спорудами.

"Кілька десятків мін мінуснули 5 росіян, ще 7 поранили", – додали у Держприкордонслужбі.

На відео можна побачити, як українські прикордонники запускають по ворогах снаряди.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

Також українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута за допомогою безпілотника.

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