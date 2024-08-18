Прикордонники зруйнували укриття окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там бійці бригади "Гарт" мінометним вогнем ліквідували укриття окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Прикордонники бригади "Гарт" відпрацювали з мінометів по опорних пунктах окупантів на Вовчанському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що укриття противника зруйновані. Втрати російських загарбників дорозвідуються.

Точний час та місце знищення укриттів не повідомляється з міркувань безпеки.

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