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Война в Украине

Пограничники разрушили укрытие оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники разрушили укрытие оккупантов на Волчанском направлении (видео)
Пограничники разрушили укрытие оккупантов на Волчанском направлении

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там бойцы бригады "Гарт" минометным огнем ликвидировали укрытие оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Пограничники бригады "Гарт" отработали из минометов по опорным пунктам оккупантов на Волчанском направлении", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что укрытия противника разрушены. Потери русских захватчиков доразведываются.

Точное время и место уничтожения укрытий не сообщаются из соображений безопасности.

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