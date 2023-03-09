Прикордонники у Бахмуті відпрацювали по ворожих цілях з Stinger (відео)

Українські прикордонники у Бахмуті на Донеччині стримують навалу окупантів. Зокрема, для цього вони використовують ПЗРК Stinger.

Напередодні з такого ПЗРК наші прикордонники завдали удару по повітряних цілях окупантів. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

"Ціль визначено! Пуск! Прикордонники у Бахмуті працюють по ворожим повітряним цілям з ПЗРК Stinger", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонник стоїть у будівлі та з вікна завдає удару по ворожих цілях. Точний час та кількість уражених цілей не повідомляється.

Відео дня

Додамо, ситуація у Бахмуті зараз напружена, російські військові намагаються захопити місто та витрачають на це велику кількість ресурсів, зокрема, особового складу.

Нагадаємо, раніше українські військові у Бахмуті на Донеччині знищили групу окупантів. Для цього наші захисники вдарили по ворогу з мінометів.

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