Схоже на Стоунхендж: у пустелі в Омані виявили загадкову стародавню споруду (фото)

В Омані у пустелі археологи натрапили на стародавні споруди, які нагадують англійський Стоунхендж. Ці споруди, які називаються трилітами, були побудовані близько 2000 років тому в провінції Дофар.

Люди, які побудували триліти, і мета їх будівництва досі невідомі. Про це повідомляє GreekReporter.

Разом зі спорудами археологи виявили також кам'яні ручні сокири, які датуються періодом від 300 000 до 1,3 мільйона років тому. Цей період збігається з першою міграцією людей з Африки.

Читайте також: У Франції виявили поселення віком 6000 років, повне стародавніх артефактів

Окрім цього у провінції Дукм у центральному Омані інша група дослідників виявила неолітичну гробницю на місці Нафун. Ця гробниця датується періодом між 5000 і 4600 роками до нашої ери

Відео дня

Гробниця містила дві похоронні камери під мегалітичною спорудою. Археолог Альжбета Даніелісова зазначила, що в камерах були знайдені останки щонайменше кількох десятків людей.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!