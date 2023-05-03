Похоже на Стоунхендж: в пустыне в Омане обнаружили загадочное старинное сооружение (фото)

В Омане в пустыне археологи наткнулись на древние постройки, напоминающие английский Стоунхендж. Эти постройки, называемые трилитами, были построены около 2000 лет назад в провинции Дофар.

Люди, которые построили трилиты, и цели их строительства до сих пор неизвестны. Об этом сообщает GreekReporter.

Вместе с постройками археологи обнаружили также каменные ручные топоры, датируемые периодом от 300 000 до 1,3 миллиона лет назад. Этот период совпадает с первой миграцией людей из Африки.

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Кроме того, в провинции Дукм в центральном Омане другая группа исследователей обнаружила неолитическую гробницу на месте Нафун. Эта гробница датируется периодом между 5000 и 4600 годами до нашей эры.

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Гробница содержала две погребальные камеры под мегалитическим сооружением. Археолог Альжбета Даниэлисова отметила, что в камерах были найдены останки не менее нескольких десятков человек.

Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Мая.

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