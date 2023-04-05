Пошук життя на Марсі: марсохід "Персеверанс" зібрав перший зразок марсіанського каменю (фото)

Марсохід "Персеверанс" розпочав нову фазу своєї наукової місії зі збирання зразків на Марсі. З метою досягнення цієї мети, він відправився до нового регіону – вершини дельти давньої річки. За інформацією, опублікованою NASA на своєму сайті, ровер вже успішно законсервував перший зразок з каменя, який, ймовірно, потрапив у цей регіон з течією річки.

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Зараз марсохід працює в геологічному та кліматичному контексті минулого Марса, але його ключовим завданням є астробіологічна місія зі збору зразків на планеті, які містять можливі ознаки давнього марсіанського життя.

"Персеверанс" відправляють в дослідження нового регіону кратера Єзеро, де він висадився. Цього разу ровер прямує до регіону, що вважається вершиною дельти давньої марсіанської річки, де він вже зібрав свій перший зразок з породи під назвою "Береа" (Berea).

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Береа є осадовою породою, яка, на думку дослідників місії, потрапила у регіон робота "Персеверанса" з течією річки, тому може не походити з кратера Єзеро. За оцінками, вона містить карбонати, які можуть допомогти відстежити зміни в марсіанському кліматі, а також зберегти біосигнатури. Марсохід пробурив у Береа керн висотою 6,04 сантиметра та вже законсервував його в системі зберігання.

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"Персеверанс" продовжує рухатися по осадовому шару на вершині дельти, збираючи додаткові зразки породи, які можуть містити сліди біологічної активності.

Дослідники з NASA сподіваються, що збирання зразків на Марсі допоможе в зрозумінні можливого існування життя на цій планеті в минулому або навіть сьогоденні. Після збирання зразків, "Персеверанс" планує залишити їх на Марсі, а згодом інша місія NASA вивезе їх на Землю для подальшого дослідження в лабораторії.

Це буде перший раз, коли зразки Марсу будуть привезені на Землю. Місія "Персеверанс" є частиною більш широкої програми NASA, спрямованої на дослідження Марса та підготовку до майбутньої людської місії на цю планету.

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі, який зробив апарат HiRise космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А також раніше у NASA показали фото сонячних променів на Марсі, які пробиваються крізь хмари.

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