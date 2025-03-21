Купувати чи продавати: чому експерти радять не робити поспішних дій з доларами

Багато українців уважно стежать за курсом долара, намагаючись отримати найбільшу вигоду від обміну валюти. Фахівці поділилися своїми рекомендаціями щодо того, чи варто зараз купувати або продавати іноземну валюту.

Експерт Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі для ТСН наголосив, що нинішня ситуація сприятлива для поступового накопичення доларів.

"Гривня продовжує втрачати купівельну спроможність, тому варто дотримуватися стратегії регулярного придбання валюти малими частинами – наприклад, по 100 доларів. Метод "купив і забув" може стати вигідним у перспективі одного-двох років. Долар є привабливим варіантом для інвестицій, а ось євро варто купувати тим, хто планує витрачати кошти в європейських країнах, а не просто накопичувати", – зазначив експерт.

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Він зазначив, що наразі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та банківські депозити залишаються більш вигідними варіантами, проте вони підходять переважно для великих сум.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, у свою чергу, порадив не чекати зростання курсу долара для отримання прибутку.

"Існують надійні та прості фінансові інструменти, такі як короткострокові гривневі депозити терміном 90-100 днів, а також ОВДП. Вони забезпечують стабільний, хоча й невеликий дохід – близько 1-1,1% від вкладеної суми щомісяця", – пояснив аналітик.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів економіст Андрій Забловський вважає, що варто розподіляти кошти між різними фінансовими інструментами: валютними заощадженнями, депозитами та ОВДП. Щодо вибору між доларом і євро, він рекомендує зараз віддавати перевагу американській валюті.

Усі фінансові експерти сходяться на думці: зараз не найкращий час для продажу валюти.

Нагадаємо, експерт поділився, на чому краще заробляти зараз.

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