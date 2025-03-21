Покупать или продавать: почему эксперты советуют не предпринимать поспешных действий с долларами

Многие украинцы внимательно следят за курсом доллара, пытаясь извлечь наибольшую выгоду от обмена валюты. Специалисты поделились своими рекомендациями по поводу того, стоит ли сейчас покупать или продавать иностранную валюту.

Эксперт Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии для ТСН подчеркнул, что нынешняя ситуация благоприятна для постепенного накопления долларов.

"Гривня продолжает терять покупательную способность, поэтому стоит придерживаться стратегии регулярного приобретения валюты малыми частями - например, по 100 долларов. Метод "купил и забыл" может стать выгодным в перспективе одного-двух лет. Доллар является привлекательным вариантом для инвестиций, а вот евро стоит покупать тем, кто планирует тратить".

Читайте также: У некоторых украинцев во время обмена долларов купюры могут конфисковать: названы причины

Он отметил, что в настоящее время облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и банковские депозиты остаются более выгодными вариантами, однако они подходят преимущественно для крупных сумм.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в свою очередь, посоветовал не ожидать роста курса доллара для получения прибыли.

Существуют надежные и простые финансовые инструменты, такие как краткосрочные гривневые депозиты сроком 90-100 дней, а также ОВГЗ. Они обеспечивают стабильный, хотя и небольшой доход – около 1-1,1% от вложенной суммы ежемесячно", – объяснил аналитик.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров экономист Андрей Забловский считает, что следует распределять средства между разными финансовыми инструментами: валютными сбережениями, депозитами и ОВГЗ. Относительно выбора между долларом и евро, он рекомендует сейчас отдавать предпочтение американской валюте.

Все финансовые эксперты сходятся во мнении: сейчас не самое лучшее время для продажи валюты.

Напомним, эксперт поделился, на чем лучше зарабатывать сейчас.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!