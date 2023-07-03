Корисна звичка, яка стане у нагоді: Якою рукою краще відповідати на вхідний дзвінок

Під час розмови за допомогою мобільного телефону люди, як правило, тримають смартфон з боку голови, який є їх "домінуючим", тобто для правші – це ліва півкуля, а для лівшів – права.

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Те, яка рука стає "робочою", визначається півкулею, відповідальною за рухову та мовну активність. Проте під час розмови по телефону людина втрачає можливість використовувати одну руку.

Звичайно, правша навіть не задумується про це і автоматично тримає телефон у лівій руці, прикладаючи його до лівого вуха. Однак, єдина причина, чому люди тримають телефон біля лівого вуха, полягає в зручності використання для більшості людей.

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Та насправді, якщо правша буде відповідати на дзвінки лівою рукою, "робоча" права рука буде вільною, що зручніше у повсякденному житті. Така ж сама порада діє і для шульги.

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