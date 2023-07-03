Полезная привычка, которая пригодится: Какой рукой лучше отвечать на входящий звонок

Во время разговора с помощью мобильного телефона люди, как правило, держат смартфон со стороны головы, который является их "доминирующим", то есть для правши – это левое полушарие, а для левшей – правое.

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То, какая рука становится "рабочей", определяется полушарием, ответственным за двигательную и речевую активность. Однако во время разговора по телефону человек упускает возможность использовать одну руку.

Конечно, правша даже не задумывается об этом и автоматически держит телефон в левой руке, прикладывая его к левому уху. Однако единственная причина, почему люди держат телефон у левого уха, заключается в удобстве использования для большинства людей.

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Но на самом деле, если правша будет отвечать на звонки левой рукой, рабочая правая рука будет свободной, что удобнее в повседневной жизни. Такой же совет действует и для левшей.

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