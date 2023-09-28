Корисний снек: господині порадили, як сушити яблука в домашніх умовах

Існують кілька способів сушіння яблук, які можна використовувати в різних умовах. Самий давній і найпростіший - це сушіння яблук на сонці. Влітку цей метод підходить найкраще. Фрукти готують, розкладаючи їх на сітку або папір, і сушать природнім способом протягом 3-4 днів, щодня перемішуючи їх. Щоб захистити від шкідників, яблука покривають марлею.

У квартирах зазвичай використовують духовку для сушіння яблук. Порізані фрукти розташовують на деку в одному шарі і сушать при температурі 75° C протягом 7-8 годин з відкритими дверцятами. Щоб досягти кращого результату, температуру після певного часу знижують до 50-55° C. Кожні півтори години необхідно перемішувати яблука.

Електросушарка - ще один спосіб сушіння яблук. Фрукти розташовуються в одному ряду, і цей метод є найшвидшим - яблука готові за 2-3 години.

Також можна використовувати мікрохвильову піч для сушіння. Яблука нарізають на тонкі скибочки, розкладають рівномірно на деку і нагрівають у мікрохвильовці протягом 2 хвилин. Якщо яблука залишаються вологими, їх можна повернути до мікрохвильовки і прогріти до готовності.

Щоб захистити сушені яблука від шкідників, можна виконати попередню обробку фруктів перед сушінням:

Промийте скибочки порізаних яблук у розчині солі. Зробіть оцтовий розчин (ложка оцту на літр води) і опустіть в нього трохи підсолених шматочків яблук на 10 хвилин. Після цього сушіть яблука.

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Для зберігання сушених яблук важливо враховувати деякі правила:

Зберігайте їх в добре провітрюваному, сухому і затемненому місці.

Температура зберігання не повинна перевищувати +10 градусів.

У випадку сушіння влітку, яскраве світло може спричинити зміну кольору яблук, тому вони повинні бути накриті.

В зимовий час, коли вологість збільшується, рекомендується перенести сушіння в комору і встановити тару з яблуками поруч з тарілкою сіллю, щоб поглинути надлишкову вологість.

Сушені яблука слід зберігати подалі від продуктів з вираженим ароматом.

Не тримайте їх поруч з джерелами тепла, що може призвести до псування продукту.

Використовуйте щільні натуральні мішечки або герметично закриті коробки для зберігання, щоб забезпечити доступ кисню.

Сушені яблука є джерелом різноманітних вітамінів та мінералів, за умов правильного сушіння можуть зберігатися кілька років.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна обирати яблука в якості перекусу.

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